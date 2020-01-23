Москва, , 00:18 — REGNUM 22 января в Белом зале московского Дома кино состоялась торжественная церемония вручения национальной премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон», учрежденной Гильдией киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России.

Лучшим фильмом по мнению критиков стала «Дылда» (режиссер — Кантемир Балагов, продюсеры — Александр Роднянский, Сергей Мелькумов). Кроме того, эта лента была отмечена «Белыми слонами» за лучшую режиссуру, операторскую работу (Ксения Середа) и работу художника (Сергей Иванов).

Лучшим неигровым фильмом признан «Кино эпохи перемен» Алексея Федорченко, лучшей анимационной работой — «Он не может жить без космоса» Константина Бронзита. Лучшим дебютом назван «Мальчик русский» (режиссер — Александр Золотухин, продюсер — Эдуард Пичугин).

Фильм Юсупа Разыкова «Керосин» был отмечен за лучший сценарий (Юсуп Разыков), за исполнение главной женской роли (Елена Сусанина) и за лучшую музыку (Сергей Старостин).

Награда за лучшую мужскую роль оказалась поделена между Алексеем Аграновичем («Юморист») и Алексеем Вертковым («Воскресенье»). За лучшие работы актеров второго плана были отмечены Наталья Тенякова и Александр Балуев (оба — за фильм «Француз»).

Специальная премия им. Мирона Черненко «За честь и достоинство» была присуждена Александру Сокурову. Приз Президента Гильдии за 2019 год присуждена двум историкам кино, архивистам, исследователям и реставраторам: Петру Багрову за восстановление полного варианта фильма Фридриха Эрмлера «Обломок Империи» (1929) на базе копий архивов разных стран и Николаю Изволову за реставрацию первого полнометражного фильма Дзиги Вертова «Годовщина революции» (1918).

Спепцпремия «Событие года» за мультимедийный проект Музея AZ «Свободный полет» вручена автору и куратору проекта Полине Лобачевской и продюсеру, гендиректору Музея AZ Наталье Опалевой. Премия молодых кинокритиков «Голос» присуждена Даниилу Зинченко за «Тиннитус».

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