Курган, , 19:09 — REGNUM Выставка «Народы Курганской области» откроется в регионе в следующем месяце, сообщили 22 января в пресс-службе правительства области.

Соответствующее заявление прозвучало на заседании совета Ассамблеи народов Зауралья, которое прошло в Кургане 21 января. В мероприятии также участвовали представители Совета по проблемам национальных отношений и Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при главе региона.

Участники заседания утвердили план работы на текущий год: планируется провести в регионе форумы, выставки, фестивали, поскольку в этом году Ассамблее народов Зауралья исполняется 20 лет.

На заседании была показана презентация проекта «Передвижная интерактивная выставка «Народы Курганской области». Проект принадлежит региональной общественной организации «Молодые парламентарии Зауралья».

«Уже в феврале будет открыта выставка, посвящённая истории различных этносов и национальностей, проживающих на территории Курганской области. Она реализуется на средства президентского гранта, который в 2019 г. выиграла общественная организация в сумме 2,9 млн рублей», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что эта выставка сделана прежде всего для учащихся, так что посетителей ждут аудио — и видеоматериалы, шлемы виртуальной реальности, интерактивные сенсорные панели.