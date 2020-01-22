Кострома, , 17:58 — REGNUM К концу 2020 года в Костроме в парке Берендеевка откроется армянская часовня, — сообщает ТРК «Кострома».

Перед созданием проекта часовни автор специально ездил в Армению — изучать особенности строительства. Как говорят специалисты, армянские церкви обычно строятся из туфа. Это камень горной породы вулканического происхождения. Костромской храм строят из кирпича, из туфа делают только облицовку.

«Здесь очень холодно. Туф мог бы и не выдержать морозы российские. Поэтому мы в основном решили использовать российские материалы, которые рекомендованы под российскую погоду. И обшивку сделали туфом армянским. То есть сердце российское, а обшивка все-таки армянская», — уточняет представитель армянской национально-культурной автономии в Костромской области Артак Тамамян.