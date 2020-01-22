Лос-Анджелес, США, , 17:34 — REGNUM Американский режиссёр Зак Снайдер в социальной сети Vero поделился кадром, на котором изображён супергерой Атом из оригинальной версии фильма «Лига Справедливости». Об этом 22 января сообщает портал Comic Book.

На фотографии изображён Райан Чой (настоящее имя Атома) в халате сотрудника лаборатории Star labs. Снайдер сообщил, что в фильме персонаж должен был появиться в качестве главы отдела нанотехнологий.

Напомним, финальную версию «Лиги справедливости» выпустил режиссёр Джосс Уидон. Сообщается, что она сильно отличается от оригинального видения Снайдера.

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