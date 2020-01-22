Лондон, , 17:06 — REGNUM В Лондоне в возрасте 77 лет скончался участник комедийной группы «Монти Пайтон» Терри Джонс. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на его агента.

Терри Джонс умер 21 января в окружении семьи и медицинских работников. В последние годы он мужественно боролся с редкой формой деменции — лобно-височной деменцией.

Выступать в различных шоу Джонс начал ещё в тот период, когда учился в Оксфорде. После окончания университета он снимался в различных развлекательных передачах. Именно тогда он вместе с другими комиками, Джоном Клизом, Майклом Пейлином, Грэмом Чепменом, Эриком Айдлом и Терри Гиллиамом, организовали комедийную группу «Монти Пайтон».

С 1969 по 1974 год выходило шоу «Летающий цирк Монти Пайтона». Потом группа сняла полнометражный фильм «Монти Пайтон и Священный Грааль» (1975 год). Далее последовали еще фильмы: «Жизнь Брайана» (1979) и «Смысл жизни по Монти Пайтону» (1983).

В 1983 году группа распалась. В последний раз на сцене комики из «Монти Пайтон» собирались в 2014 году.

Также Джонс писал сценарии для фильмов, много где снимался сам, писал книги по истории, а также книги для детей.