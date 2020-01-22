Вашингтон, , 16:51 — REGNUM Интернет-художник с ником spdrmnkyxxiii показал, как бы выглядела Джина Карано в роли Женщины-Халка в фильмах Marvel. Об этом 22 января сообщает портал Comic Book.

https://www.instagram.com/p/B7Q9tWRH4u_/

Художник изобразил актрису с зелёной кожей и в классическом костюме этой героини. Пользователи высоко оценили работу spdrmnkyxxiii и согласились с тем, что Джина Карано подошла бы на роль Женщины-Халка.

Напомним, Джина Карано — это американская актриса, модель и профессиональный боец MMA. В недавнем сериале «Мандалорец» она сыграла Кару Дюн.

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