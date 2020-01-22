Токио, , 16:38 — REGNUM Новый сюжетный трейлер ролевого экшена Nioh 2 появится на YouTube-канале компании Koei Tecmo 23 января 2020 года. Сейчас на этой странице доступен таймер обратного отсчёта до премьеры ролика.

В новом трейлере разработчики обещают показать главных героев игры и сюжетную завязку. Напомним, Nioh 2 выйдет 13 марта 2020 года на PS4.

В Nioh 2 игроки возьмут на себя управление японским воином, обладающим могущественными демоническими силами. Так, в бою геймерам предстоит комбинировать человеческие навыки с магическими способностями.

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