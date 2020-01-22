Токио, , 15:37 — REGNUM В Японии покажут перезапуск популярного аниме-сериала Digimon Adventure. Об этом 21 января сообщило игровое издание Kotaku.

Новая версия Digimon Adventure снова расскажет историю мальчика Тайчи, его дигимона по имени Агумон и их друзей. Пока неизвестно, когда сериал за пределами Японии.

Напомним, премьера оригинального Digimon Adventure состоялась в 1999 году. Шоу основано на игровом устройство DigiMon, которое в свою очередь, является модификацией «Тамагочи».

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