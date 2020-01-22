Палермо, Италия, , 14:54 — REGNUM Итальянец Сальватор Табби изобразил Марка Хэмилла в роли Весемира из книжного цикла «Ведьмак». Необычный арт был опубликован на странице художника в Twitter 21 января.

https://twitter.com/Silver_Savior/status/1219392728083116032

На своём рисунке Табби сделал Марку Хэмиллу длинные белые волосы, жёлтые глаза и шрам, пересекающий правый глаз. На арте также изображены и другие «ведьмачьи атрибуты»: кожаный доспех, серебряный меч и медальон в форме головы волка.

Ранее Марк Хэммил заявил о своей готовности сыграть Весемира во втором сезоне сериала «Ведьмак» на Netflix. Однако актёр отметил, что «понятия не имеет, кто это и о чём это».

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