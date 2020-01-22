Калуга, , 20:11 — REGNUM Художественная выставка «Матушка. Мать. Родина-мать» открылась 21 января в калужском инновационном культурном центре в рамках XV Международного православного Сретенского кинофестиваля «Встреча», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Экспозиция выставки состоит из 20 репродукций картин русских художников. Выставка будет работать до 8 февраля. К участникам церемонии открытия художественной выставки «Матушка. Мать. Родина-мать» обратилась президент кинофестиваля «Встреча» монахиня София (Ищенко). По её словам, в основе идеи, возникшей у организаторов фестиваля — Десятилетие детства, объявленное в стране президентом РФ Владимиром Путиным. В 2020 году зрителям и участникам кинофестиваля предложены две темы: одна посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, вторая носит название «Матушка. Мать. Родина-мать». Эти темы перекликаются, чем обусловлен выбор картин для художественной выставки.

Напомним, на участие в кинофестивале «Встреча» были поданы заявки на 309 фильмов, в конкурсную программу вошло 70 игровых, документальных и анимационных фильмов. «Мы очень рады представить зрителям фильмы, которые содержат духовно-нравственные ценности. Их очень тщательно выбирает отборочная комиссия, в состав которой входят священники. Посмотреть фильмы фестиваля жители и гости Калужской области смогут с 15 по 25 февраля 2020 года.

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