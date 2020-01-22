Пермь, , 12:45 — REGNUM Пермский хор «Млада» отметит свое 30-летие, представив программу «Мировые хиты», об этом 22 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пермский хор «Млада»

В программе вечера прозвучат как известные классические, так и эстрадные композиции. Исполняться произведения будут в оригинальных хоровых аранжировках, созданных коллективом «Млада».

"Большая часть произведений прозвучат a capella, без сопровождения, ведь пермский хор мастерски владеет разностилевыми техниками исполнения. Зрители услышат знаменитое «Болеро» Мориса Равеля, «Адажио Альбинони» Ремо Джадзотто, «Shape of my heart» Стинга и еще много других музыкальных сюрпризов», — отмечают в пресс-службе хора.

Напомним, пермский академический хор «Млада» получил известность как в России, так и за рубежом. Коллектив не раз становился лауреатом многочисленных музыкальных конкурсов. Бессменным руководителем хора является заслуженный деятель искусств Ольга Выгузова.

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