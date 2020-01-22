Санкт-Петербург, , 12:37 — REGNUM Состояние памятника императору Николаю I, установленного на Исаакиевской площади в центре Петербурга, власти оценивают как неудовлетворительное, передает корреспондент ИА REGNUM. Двухлетняя реставрация монумента начнется в 2020 году.

«Он, честно говоря, находится в довольно нехорошем состоянии», — признал глава городского комитета по охране памятников (КГИОП) Сергей Макаров, передает 22 января корреспондент ИА REGNUM.

Причем, судя по словам чиновника, возможностью серьезной реставрации памятника город обязан везению.

«Мы так ни с одним еще объектом не работали. Почти два года потратили на его исследование, на исследование того, в каком состоянии он находится — по нему не было вообще никаких архивных материалов. Чертежи Монферрана нашли в Германии благодаря случаю», — рассказал Макаров.

Монумент находится на балансе Музея городской скульптуры, но руководство Петербурга приняло решение, что реставрировать его будет КГИОП.

«Я думал, что всё будет хуже. Мы его отреставрируем обязательно и покажем через какое-то время. Проектные и технические решения для нас понятны», — сказал Сергей Макаров.

Памятник Николаю I работы Огюста Монферрана и Петра Клодта был возведен на Исаакиевской площади в 1859 году. На протяжении долгих десятилетий внимание реставраторов обходило его стороной.

Конная статуя представляет собой шестиметровую бронзовую скульптуру императора Николая I в кирасе и парадном мундире Кавалергардского полка, верхом на вздыбленном коне. Это была первая в Европе конная статуя, поставленная на две точки опоры — задние ноги коня.

Именно эта особенность спасла его от сноса после 1917 года. Во время блокады памятник был закамуфлирован и так простоял всю войну. Он ни разу капитально не реставрировался, в 1980-х годах были проведены лишь косметические работы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Уфе общественники обеспокоены планами по сносу старинного здания