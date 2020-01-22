Нью-Йорк, США, , 11:40 — REGNUM Netflix показала трейлер анимационного фильма Pokémon: Mewtwo Strikes Back — Evolution. Ролик был опубликован на YouTube-канале компании 21 января.

Картина станет ремейком одноимённого мультфильма 1998 года, выполненным в CGI. По сюжету, Эшу и его друзьям предстоит сразиться с Мьюту — могущественным покемоном, созданным в ходе генетического эксперимента.

Премьера Pokémon: Mewtwo Strikes Back — Evolution состоится 27 февраля 2020 года. Фильм будет доступен только в онлайн-кинотеатре Netflix.

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