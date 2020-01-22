Нью-Йорк, США, , 11:33 — REGNUM Netflix выпустит анимационный фильм под названием «Ведьмак: кошмар волка». Об этом 21 января сообщил портал Redanian Intelligence.

Сценарий к «Кошмару волка» напишет Бо ДеМайо — автор, ответственный за третий эпизод первого сезона сериала «Ведьмак». Пока неизвестно, будет ли новый анимационный проект полнометражной или короткометражной картиной.

Напомним, сериал «Ведьмак» вышел на Netflix 20 декабря 2019 года. Авторы шоу обещали выпустить «несколько интересных сюрпризов» между сезонами.

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