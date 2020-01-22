Париж, , 09:33 — REGNUM Площадь имени известного французского рок-музыканта Джонни Холидея (настоящее имя Жан-Филипп Лео Смет) в 12-м парижском округе может появиться в ближайшем времени в Париже. Об этом 22 января сообщает пресс-служба мэрии Парижа.

По её данным, с таким предложением выступили парижские власти и речь идет об эспланаде, которая расположена возле спортивно-концертного комплекса AccorHotels Arena, на сцене которого артист выступал свыше 100 раз.

Также отмечается, что семья скончавшегося в 2017 году рок-музыканта уже дала своё согласие на данное предложение и теперь оно должно быть вынесено на голосование парижского муниципального совета, который пройдёт 3 февраля текущего года.

«Нам показалось естественным назвать в честь Джонни Холлидея площадь, расположенную рядом с концертным залом, на сцену которого исполнитель выходил 101 раз, из которых 73 — с сольными программами», — приводит пресс-служба слова первого заместителя мэра Парижа Эмманюэля Грегуара.

Помимо этого, он рассказал, что мэрией города также будет рассмотрен вопрос установки памятника Холидею на данной площади, что, как отметил заместитель мэра, будет делаться только с согласия семьи покойного артиста.

Напомним, Джонни Холидей родился 15 июня 1943 года в Париже и под влиянием Элвиса Пресли решил перенести рок-н-ролл во Францию. За свою карьеру он написал свыше тысячи песен, многие из которых вошли в «золотой фонд» поп-музыки Франции. Его диски проданы в количестве 110 млн экземпляров во всем мире. Артист умер 6 декабря 2017 года после продолжительной болезни.