Лос-Анджелес, США, , 02:13 — REGNUM Продюсер фильма «Война миров Z» про зомби-апокалипсис Джереми Клейнер во время интервью журналистам дал понять, что он всё ещё надеется снять продолжение. Об этом 21 января сообщил портал We Got This Covered.

Когда ему задали соответствующий вопрос, он сказал, что «когда-нибудь» вторая часть фильма выйдет на экраны.

«Мы любим книгу Макса Брукса. Мы любим эту вселенную. Не похоже на то, что «Война миров Z» завершена и с ней покончено», — сказал Клейнер.

Напомним, Макс Брукс выпустил свой роман «Мировая война Z» в 2006 году. Фильм Марка Форстера с Брэдом Питтом в главной роли вышел на экраны в июне 2013 года. При бюджете $190 млн картина собрала в мире более $540 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: Режиссёр «Дэдпула» снимет фильм на основе известного сериала «Кунг-фу»