Нью-Йорк, США, , 01:58 — REGNUM Компания Netflix выложила в сеть график сервиса Google Trends, который показывает, что сериал «Ведьмак» серьёзно обошел по популярности шоу «Мандалорец» Disney+. Об этом 22 января сообщил портал Engadget.

Стоит отметить, что Netflix также добавила в вывод результатов статистику по запросам, касающимся малыша Йоды. Компания также сообщила, что она изменила статистику подсчета просмотров.

Сейчас потоковый сервис будет считать, что члены домохозяйств посмотрели эпизод сериала или фильма, если они нажали кнопку «воспроизвести» и просмотрели более двух минут видео в течение первых четырёх недель после премьеры.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что благодаря сериалу «Ведьмак» в США будет дополнительно выпущено около 500 тыс. книг одноимённого книжного цикла писателя Анджея Сапковского. Представители издательской компании Orbit Books отметили, что после премьеры первого сезона шоу продажи всех форматов романа стали «феноменальными».

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