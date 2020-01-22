Лос-Анджелес, США, , 00:40 — REGNUM Universal Pictures работает над проектом полнометражного фильма, который станет перезагрузкой старого сериала «Кунг-фу» с Дэвидом Кэррадайном. Об этом 21 января сообщил портал Comicbook.

Снимать картину будет режиссёр Дэвид Литч, выпустивший такие фильмы, как «Дэдпул 2», «Джон Уик», «Взрывная блондинка» и «Форсаж: Хоббс и Шоу». Отмечается, что продюсеры проекта пока не нашли подходящих актёров и сценаристов, однако это должно произойти в ближайшее время.

Напомним, оригнальный сериал «Куг-Фу» выходил на телеканале ABC в период с 14 октября 1972 года по 26 апреля 1975-го. Дэвид Кэррадайн исполнил в нём роль мастера боевых исскуств и бывшего монаха монастыря Шаолинь Квай Чанга Кейна, который после определённых событий покинул Китай и отправился путешествовать по Дикому Западу.

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