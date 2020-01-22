Лос-Анджелес, США, , 00:16 — REGNUM Стало известно, какие актёры озвучат персонажей в предстоящем мультсериале «МОДОК» (M.O.D.O.K.) по комиксам Marvel, созданием которого занимается потоковый сервис Hulu. Об этом 21 января сообщил портал Comicbook.

https://twitter.com/TexasWatchman/status/1219729641851817984

К проекту присоединились Айми Гарсиа («Люцифер»), Бен Шварц («Парки и зоны отдыха»), Мелисса Фумеро («Бруклин 9‑9»), Венди Маклендон-Кови («Голдберги»), Бек Беннет (Saturday Night Live), Джон Дэйли (Kroll Show) и Сэм Ричардсон («Вице-президент»).

В русскоязычном варианте «МОДОК» может быть расшифрован как «Мобильный Организм Для Организации Катастроф» (англоязычный вариант: MODOK, Mobile Organism Designed Only for Killing (Мобильный организм, созданный только для убийств). Это суперзлодей, который впервые появился в комиксах Marvel в сентябре 1967 года.

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