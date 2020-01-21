Лос-Анджелес, США, , 23:21 — REGNUM Результаты опроса, проведённого порталом Digital Spy, показали, что у большинства поклонников киновселенной DC нет особого желания вновь увидеть Джареда Лето в роли Джокера. Об этом издание сообщило 21 января на своём сайте.

Всего в голосовании принял участие 1531 пользователь. На вопрос о том, стоит ли Лето вновь играть Джокера, 67% опрошеных ответили «нет».

Напомним, Джаред Лето исполнил роль Джокера в фильме «Отряд самоубийц» режиссёра Дэвида Эйера. Сам актёр ранее заявлял, что он был бы не против вновь сыграть Джокера. «Все зависит от сценария и обстоятельств, как всегда», — сказал Лето.

Читайте ранее в этом сюжете: Видео: звезда «Джокера» посвятил свою награду Хиту Леджеру