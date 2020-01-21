Токио, , 21:54 — REGNUM В сеть выложили первый тизер-трейлер предстоящего аниме-сериала по манге «Магическая битва» (Jujutsu Kaisen) про экзорцистов. Ролик был опубликован 21 января на YouTube-канале студии TOHO animation.

Стоит отметить, что видео является больше тизером (дразнящим видео), чем трейлером, в нём не присутствует анимация как таковая. Однако поклонники манги могут почувствать тон, который задали создатели предстоящего шоу, а также услышать четыре диалога.

Jujutsu Kaisen выпускает мангака Акутами Гэгэ. Его графический роман отличается присутствием мощных тем окультизма и монстров. Несмотря на то, что процесс реализации проекта явно движется вперёд, создатели будущего шоу пока не называли никаких сроков премьеры.

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