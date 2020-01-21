Лос-Анджелес, США, , 21:33 — REGNUM Хьюго Уивинг, хорошо знакомый фанатам «Матрицы» по роли агента Смита, сообщил, что он не участвует в проекте фильма «Матрица 4». Об этом 21 января сообщил портал Screen Rant.

Актёр пояснил: изначально планировалость, что он снимется в фильме, и он знал о том, что происходит. Однако из-за конфликта в графике съёмок он долго колебался и не мог дать ответ режиссёру Лане Вачовски. В итоге она «вроде как передумала».

«Они продвигаются вперёд без меня», — добавил Уивинг.

Напомним, кроме Киану Ривза и Керри-Энн Мосс, в фильме снимутся Джессика Хенвик, Джонатан Грофф, Нил Патрик Харрис и Яхья Абдул-Матин II. Премьера картины запланирована на 21 мая 2021 года.

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