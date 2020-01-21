Ульяновск, , 19:41 — REGNUM В Ульяновске в честь 75-летия Победы запланировано несколько тысяч мероприятий — как традиционных, так и новых. В частности, планируется возродить и сделать масштабным фестиваль солдатской песни. Об этом сообщается на сайте городского собрания депутатов по итогам заседания профильного комитета.

В Ульяновске в честь 75-летия Победы запланировано более 2 тыс. мероприятий. В учреждениях образования будут знакомить с историей страны и родного края, также дети смогут создавать собственные проекты. По итогам творческих конкурсов лучшие работы возьмут за основу для создания поздравительных открыток и социальной рекламы для праздничного оформления Ульяновска.

Также активизируется поисковая работа. В этом году в Ульяновске на развитие поискового движения впервые заложены средства в городском бюджете.

Кроме того, планируется возродить фестиваль солдатской песни, который в 90-е годы проходил на стадионе «Волга» Нижней Террасы.

«Пока в Ульяновске такого масштабного фестиваля нет. Но надеемся, что уже в августе удастся его провести. Также мы рекомендовали управлению ЖКХ до 9 мая провести осмотр и при необходимости отремонтировать памятники и мемориальные комплексы, чтобы подготовить их к празднованию Великой Победы», — отметил депутат Николай Лазарев.

Как сообщало ИА REGNUM, мероприятия в честь Года памяти и славы начались в Ульяновской области 7 ноября 2019 года.

Напомним, к 75-летию Великой Отечественной войны Государственный архив новейшей истории Ульяновской области готовит к публикации «Письма с фронта: треугольники судьбы». Военная корреспонденция собиралась во всех муниципальных образованиях, также принимались документы из семейных архивов, музеев, библиотек. В сборник войдут более 800 писем.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ульяновской области к 75-летию Победы опубликуют фронтовые письма