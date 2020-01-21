Ульяновск, , 19:28 — REGNUM В Ульяновске государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Родина В. И. Ленина» проведёт более 200 мероприятий, посвящённых 150-летию со дня рождения Владимира Ленина. Об этом сообщает администрация областного центра.

На организационном комитете по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых юбилейной дате, директор музея-заповедника «Родина В. И. Ленина» Ирина Котова проинформировала, что планируется организация более 200 мероприятий:

«Нас ждут масштабные действа, на которых мы будем говорить о Ленине как об исторической личности. Основной аудиторией мероприятий станет молодежь и молодые семьи, мы ожидаем большое число гостей из Приволжского федерального округа».

Кроме того, музейщики планируют повторить туристический фестиваль, реализовать проект «Прошагай город».

Напомним, ранее Госдума поддержала выделение региону 2,1 млрд рублей на капитальный ремонт Ленинского мемориала.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске в преддверии празднования 150-летия со дня рождения Владимира Ленина, которое будет отмечаться в апреле 2020 года, благоустраивают центральные улицы города и реставрируют объекты культурного наследия. Также будут отремонтированы шесть памятных сооружений.