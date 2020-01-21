Ульяновск, 21 января 2020, 19:28 — REGNUM В Ульяновске государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Родина В. И. Ленина» проведёт более 200 мероприятий, посвящённых 150-летию со дня рождения Владимира Ленина. Об этом сообщает администрация областного центра.
На организационном комитете по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых юбилейной дате, директор музея-заповедника «Родина В. И. Ленина» Ирина Котова проинформировала, что планируется организация более 200 мероприятий:
Кроме того, музейщики планируют повторить туристический фестиваль, реализовать проект «Прошагай город».
Напомним, ранее Госдума поддержала выделение региону 2,1 млрд рублей на капитальный ремонт Ленинского мемориала.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске в преддверии празднования 150-летия со дня рождения Владимира Ленина, которое будет отмечаться в апреле 2020 года, благоустраивают центральные улицы города и реставрируют объекты культурного наследия. Также будут отремонтированы шесть памятных сооружений.