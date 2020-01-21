Лондон, , 18:30 — REGNUM Британский музыкант, бывший фронтмен рок-группы Black Sabbath Оззи Осборн подтвердил распространившиеся в 2019 году слухи о наличии у него болезни Паркинсона. О поставленном диагнозе музыкант рассказал 21 января в эфире передачи «С добрым утром, Америка» на телеканале ABC.

«Я больше не могу жить с этим, так как у меня, похоже, заканчиваются отговорки», — обратился Оссборн к зрителям.

70-летний музыкант сообщил, что обращался за медицинской помощью как к американским, так и к зарубежным специалистам, в настоящее время он проходит лечение дома.

Напомним, в минувшем году Оззи Осборн несколько раз отменял выступления в рамках своего турне No More Tours 2 по состоянию здоровья. Так, в феврале сообщалось о госпитализации музыканта из-за осложнений от гриппа, в октябре Осборн переносил концерты из-за операции на шейных позвонках.