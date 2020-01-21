Вашингтон, , 18:26 — REGNUM Всемирно известный рок-музыкант и один из основателей группы Black Sabbath Оззи Озборн признался в наличии у него болезни Паркинсона. Об этом он заявил в телешоу Good Morning America на телеканале ABC, куда он пришёл со своей женой Шерон Озборн.

Как заявил музыкант, у него «не получается хранить секреты» и заканчиваются отговорки по поводу частых переносов концертов.

В свою очередь, Шерон Осборн подчеркнула, что болезнь Паркинсона — не смертельный приговор, однако она сильно повлияла на жизнь семьи, а все ответы от врачей чета Озборн уже получила, и теперь намерена обратиться за помощью к одному из специалистов в Швейцарии.