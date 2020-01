Лос-Анджелес, США, , 18:15 — REGNUM Роберт Дауни-младший просит большую сумму денег за своё возможное возвращение в киновселенную Marvel (MCU). Об этом 21 января сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдеров.

Издание пишет, что источники, которые ранее выдавали информацию, позже оказавшуюся правдивой, сообщили: актёр не против вновь сыграть Тони Старка, однако за это он запросил сумму большую, чем он получил за съёмки в кинокомиксе «Мстители: Финал (ранее СМИ сообщали, что его гонорар составил $20 млн). Отмечается, что он просит столько денег вне зависимости от того, в каком проекте он будет участвовать: в сериале или новом фильме MCU.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Роберт Дауни-младший во время очередного интервью случайно узнал, что он может получить эпизодическую роль в фильме «Чёрная вдова» со Скарлетт Йоханссон. Актёр выглядел растерянным, когда ему задали соответствующий вопрос.

