Нью-Йорк, США, , 18:02 — REGNUM Издательство Dark Horse представило книгу, посвящённую созданию фантастического сериала Netflix про супергероев «Академия Амбрелла» (The Umbrella Academy). Об этом 21 января сообщил портал Screen Rant.

https://twitter.com/screenrant/status/1219622445927358464

Издание в твёрдом переплёте называется «Создание «Академии Амбрела». Авторы решили поближе познакомить зрителей с первым сезоном шоу, рассказав о том, как шли съёмки. Отмечается, что в книге в том числе будут представлены сотни закулисных фотографий, а также комментарии шоураннера Стива Блэкмана.

Напомним, Netflix начал показывать «Академию Амбрелла» 15 февраля 2019 года. В основу этого сериала лег одноименный цикл комиксов Джерарда Уэя. Ожидается, что второй сезон Netflix выпустит в 2020 году.

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