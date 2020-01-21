Симферополь, , 17:36 — REGNUM Государственный комитет по охране культурного наследия Крыма будет присоединён к республиканскому министерству культуры. Об этом на своей странице в Facebook 21 января написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Это соответствует федеральной модели, где функции по сохранению, популяризации и государственной охране историко-культурного наследия осуществляются министерством культуры РФ, а именно департаментом государственной охраны культурного наследия. Эта модель будет взята за основу при реорганизации», — отметил глава РК.

По его словам, объединение двух структур будет способствовать оптимизации системы государственной власти республики.

«В соответствии с действующим законодательством в положение о министерстве культуры РК необходимо внести изменения, дополнив его функциями, которые исполнял госкомитет, и с учетом его штатных единиц», — подчеркнул Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава региона сообщил, что в Крыму разработают список объектов, в которые вкладываются бюджетные инвестиции, чтобы проанализировать эффективность вложенных средств.

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