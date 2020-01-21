Москва, , 16:42 — REGNUM В Москве отреставрируют Китайгородскую стену, объект культурного наследия федерального значения. Об этом 21 января сообщила пресс-служба департамента культурного наследия столицы.

Проект реставрации уже согласован.

Отмечается, что участок Китайгородской стены от Птичьей башни на углу гостиницы «Метрополь» до станции метро «Площадь Революции» длиной 250 метров и высотой шесть метров — объект культурного наследия федерального значения. В ходе реставрации специалисты приведут в порядок кирпичную кладку, устранив все существующие повреждения.

Руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов отметил, что ведомство будет контролировать все этапы реставрации. Он также назвал Китайгородскую стену знаковым объектом и отметил, что реставрация объекта — «огромная ответственность».

«Перед разработкой проекта работ по сохранению памятника реставраторы провели комплексные научные исследования его состояния, в том числе зафиксировали масштаб биоповреждений и описали разрушения и дефекты», — добавил Емельянов.

Сейчас на стене зафиксировано частичное разрушение отмостки, поздней облицовки ее цокольной части. Также имеются дефекты кирпичной кладки и опорных участков арок. На поверхности обнаружены трещины, сколы. Грунт под стеной проседает.

В ходе реставрации демонтируют поздние элементы, вернут исторический облик объекта XVI века.