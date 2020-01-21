Чебоксары, , 16:20 — REGNUM В сентябре 2020 года в столице Чувашии планируют открыть новую школу, рассчитанную на 1600 мест. Это будет одна из самых крупных в Поволжье школ, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Чебоксар.

Образовательное учреждение строится в Новом городе. Здесь будут учиться 1600 детей, в настоящее время для обучения в первом классе подано более 400 заявок.

«Это 15−16 первых классов», — говорит начальник управления образования столичной мэрии Дмитрий Захаров.

Всего в Чебоксарах за два года планируют создать 3200 мест для школьников. В 2020 году начнётся строительство школы в микрорайоне Садовый, которую предполагается открыть в 2022 году.

Отметим, что 30 декабря 2019 года в Чебоксарах были сданы три новых детских сада: в микрорайонах Новых город, Университетский-2 и в посёлке Сосновка. Также в прошлом году приняли первых учеников школы в микрорайоне Волжский — 3 (на 1100 мест) и № 61 в юго-западном районе (на 500 мест).