Санкт-Петербург, , 16:14 — REGNUM Возглавлявший два десятилетия Российский этнографический музей в Петербурге Владимир Грусман останется работать в этом учреждении в должности советника. Об этом во вторник, 21 января, заявила новый директор музея Юлия Купина.

Напомним, 16 декабря 2019 года, после 20 лет руководства музеем, Владимир Грусман заявил о своём уходе. На его должность была назначена сотрудница Кунсткамеры Юлия Купина.

«С января он является советником директора», — заявила журналистам новый директор.

По ее словам, Грусман продолжит работать с комитетами городского правительства и минкультуры.

69-летний Владимир Грусман занимал должность директора Российского этнографического музея с 1999 года. В 2018 году решением Минкультуры РФ был переназначен на должность директора музея.

Юлия Купина — кандидат исторических наук, выпускница исторического факультета Ленинградского государственного университета 1984 года по специальности «этнография». С 2004 года — заместитель директора Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН по музейной работе.

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