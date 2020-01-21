Санкт-Петербург, 21 января 2020, 16:14 — REGNUM Возглавлявший два десятилетия Российский этнографический музей в Петербурге Владимир Грусман останется работать в этом учреждении в должности советника. Об этом во вторник, 21 января, заявила новый директор музея Юлия Купина.
Напомним, 16 декабря 2019 года, после 20 лет руководства музеем, Владимир Грусман заявил о своём уходе. На его должность была назначена сотрудница Кунсткамеры Юлия Купина.
«С января он является советником директора», — заявила журналистам новый директор.
По ее словам, Грусман продолжит работать с комитетами городского правительства и минкультуры.
69-летний Владимир Грусман занимал должность директора Российского этнографического музея с 1999 года. В 2018 году решением Минкультуры РФ был переназначен на должность директора музея.
Юлия Купина — кандидат исторических наук, выпускница исторического факультета Ленинградского государственного университета 1984 года по специальности «этнография». С 2004 года — заместитель директора Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН по музейной работе.
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