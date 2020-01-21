Санкт-Петербург, , 16:03 — REGNUM Новый директор Российского этнографического музея Юлия Купина намерена получить государственную поддержку на строительство фондохранилища возле Михайловского сада, проект которого ранее не поддержали в прокуратуре. Об этом она заявила журналистам во вторник, 21 января.

Как отмечает издание «Фонтанка.ру», по мнению Купиной, пересмотр существующей, но уже устаревшей документации займет около трех лет, проект надо освежить для прохождения государственных экспертиз. Однако провести полный цикл работ музей не в состоянии, у него на это нет средств, поэтому руководство предполагает подготовить и реанимировать проект до того уровня, когда музей сможет получить господдержку.

«Мы должны доказать, что мы создадим полноценный центр коллекций, у нас есть все компетенции, чтобы обеспечить не только сохранность предметов, но и функционирование научного центра, который предоставит большую доступность широкой публике к этим коллекциям», — пояснила Купина.

Местоположение фондохранилища было определено ранее, оно закреплено в пределах существующей исторической постройки, зафиксированной как исторический архитектурный памятник и будет располагаться возле Михайловского сада.

Напомним, впервые одобрение городских властей на возведение музеем своего фондохранилища было получено в 2009 году.

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