Нью-Йорк, США, , 15:50 — REGNUM На YouTube-канале Netflix 20 января вышел трейлер комедийного боевика «Правосудие Спенсера» с Марком Уолбергом в главной роли. Премьера фильма состоится 6 марта на одноимённом сервисе компании.

В «Правосудии Спенсера» Марк Уолберг сыграет бывшего полицейского, которому предстоит расследовать новое опасное дело. В картине также снимаются Уинстон Дьюк, Алан Аркин и Элайза Шлезингер.

Напомним, Netflix — это популярный онлайн-кинотеатр, на котором регулярно выходят фильмы и сериалы. Сервис был запущен в США в 2007 году.

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