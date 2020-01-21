Лос-Анджелес, США, , 15:41 — REGNUM Американский сценарист Гэри Уитта («Книга Илая») заявил о своей готовности помочь в создании фильма по игре Control. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter 21 января.

https://twitter.com/garywhitta/status/1219420821325631488

Один из фанатов спросил писателя, по какой видеоигре может получиться лучший фильм и готов ли Уитта поработать над его сюжетом. Сценарист назвал игру Control от Remedy и заявил о своей готовности поучаствовать в создании картины.

Запись сценариста увидел Томас Пуха, глава отдела по коммуникациям в Remedy. Он попросил Уитту связаться с ним, чтобы обсудить условия возможного сотрудничества.

Напомним, игра Control вышла в августе 2019 года. Она была высоко оценена как геймерами, так и критиками.

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