Нижний Новгород, , 14:45 — REGNUM К выбору внешнего облика памятника Александру Невскому, который планируется установить в Нижнем Новгороде в 2021 году, необходимо привлечь нижегородцев. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

«Необходимо сделать 3D-визуализацию, чтобы мы могли со всех сторон посмотреть, как будет выглядеть памятник: и с набережной Федоровского, и со Стрелки, и с Ярмарки, и с Канавинского моста», — подчеркнул Никитин. По его словам, жители города должны участвовать в процессе установки памятника, выбирая как его размер, так и облик.

В настоящее время предложение об установке памятника размещено на портале, посвященном 800-летию Нижнего Новгорода.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году будет отмечаться 800-летие Нижнего Новгорода и 800-летие Александра Невского.

С инициативой возведения памятника выступила РПЦ ещё несколько лет назад, теперь это предложение поддерживает министерство культуры региона.

В ноябре 2019 года состоялось заседание Архитектурного совета. Участники пришли к выводу, что полководец должен быть изображен на коне. Если идея будет реализована, памятник Невскому станет первой скульптурой всадника в Нижнем Новгороде.