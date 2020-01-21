Москва, , 13:09 — REGNUM В московских библиотеках активно происходит «зачистка» кадров — новые руководители увольняют старых сотрудников и пристраивают на их место удобных себе подчинённых. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила депутат Московской городской думы Елена Янчук (КПРФ).

По её словам, во время приёма граждан к ней обратилась 52-летняя женщина, которая 32 года проработала библиотекарем. Бывший сотрудник учреждения культуры пожаловалась на то, что её заставили уволиться, несмотря на отсутствие нареканий и предпенсионный возраст.

«Ситуация очень печальная. Вчера на прием приходила сотрудник библиотеки № 86 в Измайлово и сообщила, что её вынудили уволится. Она имеет большой стаж работы, имеет профильное образование, проходила повышение квалификации. У нее в трудовой книжке большое количество поощрений, в том числе от департамента культуры Москвы. Женщине 52 года, она вела общественную деятельность — создала поэтический клуб. Примечательно: после того как ее уволили, клуб закрылся, а посетители сказали, что в библиотеку приходить не хотят», — рассказала Янчук.

По словам депутата Мосгордумы, необходимость написать заявление «по собственному» новое руководство библиотеки аргументировало тем, что пожилая женщина якобы не сможет «вписаться» в новые проекты учреждения. При этом данный случай не является единичным в этой же библиотеке осенью 2019 года, якобы также вынудили уволиться трёх сотрудников. Также Янчук удалось узнать, что подобные вещи с недавнего времени происходят в ряде других столичных библиотек.

«Самое плохое в этой ситуации то, что людей запугивают, заставляют увольняться по собственному желанию. И, как я понимаю, — это системный случай, мне пишут, что есть подобное в других библиотеках. Избавляются от хороших кадров, чтобы поставить своих», — отметила депутат.

На данный момент Янчук пытается установить причины, по которым в столичных библиотеках началась подобная «зачистка» старых кадров. Депутат направила соответствующий запрос в департамент культуры Москвы.

«Есть ощущение, что приходят молодые руководители, чуть старше 30, и хотят поставить своих людей. И заслуженных людей просто хотят выкинуть. Либо это установка сверху, либо это такой моральный облик новых руководителей. Зачем увольнять людей, у которых нет нареканий, могу только гадать. Надо сказать, что новые сотрудники, как правило, профильными специалистами не являются, видимо, это какая-то компанейщина, зачистка сверху. Видимо, везде хотят расставить своих, хотя там не госкорпорация и зарплата порядка 40 тысяч», — сообщила Янчук.

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