Лондон, , 10:32 — REGNUM Британский актёр Патрик Стюарт вёл переговоры с Кевином Файги о возвращении к роли Чарльза Ксавьера в предстоящих фильмах Marvel. Об этом 20 января сообщил портал We Got This Covered.

Стюарт рассказал, что это произошло после того, как Disney приобрела 20th Century Fox. Тем не менее, актёр пока не готов вернуться к роли Ксавьера — по его мнению, в фильме «Логан» история этого персонажа логически завершилась.

Напомним, Патрик Стюарт сыграл профессора Чарльза Ксавьера в семи фильмах франшизы «Люди Икс». В некоторых картинах на пару с ним этого персонажа играл Джеймс Макэвой.

