Москва, 21 января 2020, 09:49 — REGNUM Сегодня, 21 января, президент РФ Владимир Путин поздравил киноактёра и исполнителя песен Дмитрия Харатьяна с юбилеем. Актёру исполняется 60 лет, сообщается на сайте Кремля.

Читайте также: Дмитрий Харатьян снимется в продолжении «Зеленого фургона»

Президент отметил многогранный талант и огромный запас позитивной энергии Харатьяна.

«Вы завоевали искреннюю любовь преданных поклонников эстрады и кинематографа», — подчеркнул Путин и пожелал актёру здоровья и новых достижений в творчестве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Красногорске открылась театральная школа-студия под руководством народного артиста РФ Дмитрия Харатьяна.

Ранее на эту тему: В подмосковном Красногорске откроют актерскую «школу гардемаринов»

В черный список «Миротворца» попал актер Дмитрий Харатьян