Москва, 21 января 2020, 09:49 — REGNUM Сегодня, 21 января, президент РФ Владимир Путин поздравил киноактёра и исполнителя песен Дмитрия Харатьяна с юбилеем. Актёру исполняется 60 лет, сообщается на сайте Кремля.
Читайте также: Дмитрий Харатьян снимется в продолжении «Зеленого фургона»
Президент отметил многогранный талант и огромный запас позитивной энергии Харатьяна.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Красногорске открылась театральная школа-студия под руководством народного артиста РФ Дмитрия Харатьяна.
Ранее на эту тему: В подмосковном Красногорске откроют актерскую «школу гардемаринов»