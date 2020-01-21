Лос-Анджелес, США, , 09:21 — REGNUM Фильм южнокорейского режиссёра Пон Джун Хо «Паразиты» удостоен премии Гильдии киноактеров США (SAG). Об этом сообщает KBS со ссылкой на зарубежные СМИ.

Согласно опубликованным данным, 26-я церемония вручения наград состоялась в Лос-Анджелесе 19 января по местному времени.

Южнокорейская лента была удостоена звания «Лучший актерский состав в игровом кино».

Известно, что главными соперниками картины на получение данной награды стали «Ирландец» Мартина Скорсезе, «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино, «Скандал» Джея Роуча и «Кролик Джоджо» Тайка Вайтити.

Отмечается, что награда за лучший актерский состав впервые была присуждена фильму на иностранном языке.

Гильдия киноактёров США — профессиональный союз, представляющий более 120 000 актеров, работающий в США. Гильдия была создана в 1933 году с целью ликвидации эксплуатации актёров в Голливуде.