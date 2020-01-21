Новосибирск, , 08:43 — REGNUM В Новосибирской области начинают работать передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы), поступившие в рамках национального проекта «Культура». Сегодня, 21 января, ключи от шести автоклубов были переданы главам районов, сообщили ИА REGNUM в новосибирской администрации.

«Это новое явление для нашего региона, которое повысит доступность культурной среды, особенно — для жителей отдалённых населённых пунктов. В 2020 году работа будет продолжена — запланировано приобретение ещё семи новых автоклубов», — прокомментировал заместитель губернатора региона Сергей Нелюбов.

Передвижные многофункциональные культурные центры реализованы на базе автомобилей ГАЗон NEXT и КамАЗ. Они укомплектованы звуковым, световым и мобильным проекционным экраном с короткофокусным проектором и сценой-трансформером. Автоклубы оснащены интернетом, что позволит организовывать онлайн-трансляции культурных проектов.

Первые автоклубы переданы в Маслянинский, Чановский, Мошковский, Чулымский, Северный и Куйбышевский районы. В 2020 году автоклубы получат ещё семь районов — Колыванский, Венгеровский, Татарский, Сузунский, Баганский, Барабинский и Карасукский.

По официальным данным, на реализацию нацпроекта «Культура» в Новосибирской области до 2024 года предусмотрено финансирование в объеме 1 млрд 760,25 млн рублей из средств федерального и регионального бюджета.