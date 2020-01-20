Лос-Анджелес, США, , 18:50 — REGNUM Продюсеры фильма «1917» режиссёра Сэма Мендеса вновь объединятся с писательницей Кирсти Уилсон-Кэрнс для создания сериала в жанре чёрной комедии. Об этом 20 января сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Будущее шоу получит название «Пророки». Продюсер Пиппа Харрис сообщил, что это будет «мрачный комический триллер», над идеей которого команда проекта работала весь 2019 год.

Напомним, картина «1917», мировая премьера которой состоялась 25 декабря 2019 года, получила множество номинаций на премии «Спутник», «Золотой глобус», «Выбор критиков», а также номинаций на премии гильдий режиссёров и продюсеров США. В ней снялись такие известные актёры, как Бенедикт Камбербэтч, Колин Ферт, Ричард Мэдден, Марк Стронг, Джордж Маккей и Дин-Чарльз Чапман.

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