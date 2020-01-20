Лос-Анджелес, США, , 18:30 — REGNUM Хоакин Феникс, получивший премию Гильдии киноактёров США (SAG Awards), посвятил награду своему покойному коллеге Хиту Леджеру. Об этом 20 января сообщил журнал The Hollywood Reporter.

https://twitter.com/THR/status/1219093209558614016

«Я стою тут на плечах моего любимого актёра Хита Леджера», — сказал Феникс. В своей речи он также упомянул других номинантов на премию, рассказал о своём опыте в Голливуде и добавил, что сейчас он понимает, как ему повезло быть частью актёрского сообщества.

Напомним, Хит Леджер исполнил роль Джокера в фильме Кристофера Нолана «Тёмный рыцарь», который вышел на экраны в 2008 году. За свою актёрскую работу он был посмертно удостоен «Оскара» за лучшую мужскую роль второго плана. Леджер умер 22 января 2008 года, тело было обнаружено в его нью-йоркской квартире.

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