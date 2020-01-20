Лос-Анджелес, США, , 18:14 — REGNUM Художник Даррен Тибблз создал анимированный концепт-арт, в котором показал малыша йоду и Дина Джарина из сериала «Мандалорец» потокового сервиса Disney+. Изображение было выложено 20 января на портале Screen Rant.

https://twitter.com/corps_carol/status/1218575342031360000

Анимация показывает идущего мандалорца, которого сопровождает маленький спутник, сидящий в «коляске» с антигравитационным приводом. С момента публикации на форуме Reddit работа собрала более 2,7 млн просмотров.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что во втором сезоне сериала «Мандалорец» может появиться персонаж из видеоигры Star Wars Battlefront 2. Репост публикации с соответствующей информацией сделала на своей странице актриса Джанина Гаванкар, сыгравшая при помощи технологии захвата движения главного героя игры — Иден Версио.

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