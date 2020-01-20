Купертино, США, , 18:00 — REGNUM Названа дата премьеры перезагрузки сериала «Удивительные истории» (Amazing Stories) Стивена Спилберга, который выйдет на потоковом сервисе Apple TV+. Об этом 20 января сообщил портал Screen Rant.

https://twitter.com/screenrant/status/1219251378557722624

Зрители смогут увидеть первый эпизод 6 марта 2020 года. В сеть также выложили первый кадр предстоящего шоу.

Напомним, оригинальный фантастический сериал «Удивительные истории» Стивена Спилберга выходил на телеканале NBC в период с 29 сентября 1985 года по 10 апреля 1987-го. Шоу было номинировано на 12 наград Emmy и выиграло пять из них.

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