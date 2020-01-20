Лос-Анджелес, США, , 17:52 — REGNUM Дуэйн Джонсон выложил в сеть видео, в котором он рассказал, что испытывает после смерти своего отца. Соответствующую запись он выложил 20 января на своей странице в Instagram

https://www.instagram.com/tv/B7g2jBilUXT/

«Как вы знаете, я потерял своего старика несколько дней назад. Я потерял его так просто, у меня не было возможности попрощаться с ним. Я бы сейчас отдал все, чтобы обнять его и зацеловать, прежде чем он ушел», — сказал Джонсон, добавив, что многие из его фанатов понимают — такова жизнь.

Актёр сообщил своим подписчикам, что в последнее время Рокки Джонсон плохо себя чувствовал, боролся с простудой и инфекцией, последствием которых стал тромбоз глубоких вен в ноге.

«Это был большой кровяной сгусток, который вырвался на свободу, прошел по его телу и направился прямо к легкому, забил его легкое, и он очень быстро умер от обширного инфаркта. Вот так», — сообщил актёр.

Напомним, Рокки Джонсон ушел из жизни 15 января 2020 года. Он был известным бывшим профессиональным рестлером, добившемся наибольших успехов и популярности в 70-х и 80-х годах XX века, выступая на матчах World Wrestling Entertainment.

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