Лос-Анджелес, США, , 17:28 — REGNUM Опубликован синопсис предстоящего кинокомикса «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Об этом 20 января сообщил портал Comicbook.

Согласно информации, выложенной на сайте Production Weekly, после событий, показаных в фильме «Мстители: Финал» доктор Стивен Стрендж (Бенедикт Камбербэтч) продолжит свои исследования, касающиеся Камня времени. Однако его старый друг, ставший врагом, будет пытаться уничтожить всех волшебников на Земле, вмешиваясь в планы Стрэнджа и заставляя его «выпустить невероятное зло».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что сиквел «Доктора Стрэнджа» остался без режиссёра. 10 января 2020 Скотт Дерриксон сообщил, что ушел с этой должности из-за творческих разногласий с руководством Marvel.

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