Мичуринск, Тамбовская область, , 17:10 — REGNUM Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин сегодня, 20 января, провел урок Победы в новой мичуринской школе №5, которая официально называется «Научно-технологическим центром имени И.В. Мичурина», сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Тамбовский губернатор Александр Никитин провёл урок Победы в новой школе в Мичуринске

Поскольку наступивший 2020 год указом президента России Владимиром Путиным объявлен Годом памяти и славы, тамбовский губернатор провел в открывшемся новом учреждении образования урок Победы для четвероклассников.

«Бережное отношение к истории очень важно, а история Великой Отечественной войны касается каждого из нас», — подчеркнул губернатор.

Глава региона вместе с детьми вспомнил события тех лет. На уроке шла речь о патриотизме, подвиге, тружениках города Мичуринска, которые вместе со всей страной работали над приближением Победы.

«Мы преклоняемся перед всеми, кто насмерть стоял за каждый рубеж Отчизны, за каждую улицу, за каждый дом. Перед теми, кто работал на пределе человеческих сил», — подчеркнул Александр Никитин.

Он рассказал, что 46 тысяч бойцов и командиров из Мичуринска и Мичуринского района сражались на фронтах Великой Отечественной. За мужество и стойкость 37 тысяч мичуринцев награждены орденами и медалями. Высшего отличия воинской доблести — звания Героя Советского Союза — удостоены 34 фронтовика. Трое стали полными кавалерами ордена Славы. Для борьбы с врагом только на средства тамбовских колхозников было изготовлено 292 танка.

Губернатор поинтересовался у ребят, проходят ли они по улицам родного города в рядах «Бессмертного полка». И отметил, что в прошлом году в шествии приняло участие 170 тысяч тамбовчан.

Четвероклассники вместе с учителем также готовятся к юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Школьники учат стихи, участвуют в конкурсах, посвященных этому великому событию. Ребята рассказали о своих прадедушках и прабабушках, защищавших рубежи нашей родины. Во многих семьях есть свои архивы, где собраны все уцелевшие фотографии, документы, награды.

Александр Никитин также поделился историей своей семьи. Оба его деда сделали все возможное для победы. Так, дедушка по отцовской линии воевал на фронте. А по материнской — работал на мичуринском паровозоремонтном заводе. Был кузнецом, участвовал в Стахановском движении. Восемь месяцев не уходил с предприятия — все силы отдавал работе для фронта.

«Задача потомков, нас с вами, — сохранить память о героическом прошлом Родины и о подвигах наших предков — ваших прабабушек и прадедушек», — подчеркнул Александр Никитин.

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