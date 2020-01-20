Пекин, 20 января 2020, 15:21 — REGNUM В сети появился трейлер полнометражного китайского аниме Silent Reading. Ролик опубликовали на YouTube-канале Donghua Trailers 19 января.
Silent Reading основан на одноимённой новеле автора с ником Priest. Её главный герой — детектив с психологической травмой.
Как ранее сообщило ИА REGNUM, Netflix получила права на показ лучших полнометражных аниме Хаяо Миядзаки. Премьера мультфильмов на сервисе состоится 1 февраля 2020 года.
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