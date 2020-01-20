Хабаровск, , 15:09 — REGNUM В Хабаровске завершится международный конкурс «Ледовая фантазия». За победу боролись художники из России, Франции, Китая и Белоруссии. У них было всего три дня, чтобы превратить кусок льда в произведение искусства, передает 20 января Общественное телевидение России.

Организаторы предоставили абсолютную свободу творчества: мастера могли создать скульптуру на любую тему и любого размера. Для этого использовали бензопилы, стамески, ножовки, утюги, фены и даже шприцы.

Участник из Минска свою ледяную работу назвал «У камина».

Игорь Засимович, скульптор из Белоруссии «Такая немножко сказочная история. Тут камин ажурный, ну и пламя, очаг. Как бы оно согревает. Но в тоже время такой удивительный контраст, что это ледяное».

Жюри оценит ледовые композиции по таким критериям, как соответствие эскизу, а также техника, эмоциональность и выразительность. Команду-победителя ждет денежный приз в размере 200 тыс. рублей.